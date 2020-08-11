На Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль. Фото

На Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Неподалеку от села Михайловка Днепропетровской области 11 августа во время движения по трассе загорелся автомобиль "ВАЗ-2106".

Водитель легковушки не пострадал – он успел выбежать из авто до того, как огонь перекинулся из капота в салон. К приезду спасателей машина сгорела дотла, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Площадь возгорания составила 6 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы пятеро чрезвычайников и одна единица техники.

На Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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