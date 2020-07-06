На Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль. Фото

В понедельник, 6 июля, неподалеку от села Марьянское Днепропетровской области во время движения по трассе загорелся автомобиль "ВАЗ 2106".

Водитель легковушки не пострадал – он успел выбежать из авто до того, как огонь перекинулся в салон. К приезду спасателей машина сгорела дотла, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Площадь возгорания составила 5 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы пятеро чрезвычайников и одна единица техники.

На Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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