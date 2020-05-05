На Днепропетровщине посреди трассы на ходу загорелся автомобиль. Фото

Неподалеку от села Булаховка Днепропетровской области 4 мая во время движения по трассе загорелся автомобиль "Chevrolet Lacetti".

Водитель легковушки не пострадал – он успел выбежать из авто до того, как огонь перекинулся из капота в салон. К приезду спасателей машина сгорела дотла, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Площадь возгорания составила 6 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы шестеро чрезвычайников и две единицы техники.

Под Днепром на ходу загорелся автомобиль ГУ ГСЧС

Под Днепром на ходу загорелся автомобиль ГУ ГСЧС

Под Днепром на ходу загорелся автомобиль ГУ ГСЧС

Под Днепром на ходу загорелся автомобиль ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре ночью сгорел огромный магазин одежды. Пожар уничтожил практически весь товар и внутреннею обшивку.

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