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11 февраля • обновлено в 20:04
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На Днепропетровщине поножовщина закончилась гибелью мужчины. Фото и видео с места

1.2т
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Во вторник, 11 февраля, в городе Каменское Днепропетровской области посреди бела дня во дворе жилого дома погиб местный житель.

Мужчина получил смертельное ножевое ранение в ходе драки. Преступник попытался скрыться, однако был оперативно пойман сотрудниками полиции, сообщает Событие.

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По информации издания, убийство произошло во дворе дома №45 на проспекте Дружбы Народов на левом берегу города. Двое мужчин, страдающих от наркозависимости, принялись выяснять отношения между собой посреди улицы. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Один из мужчин достал нож и смертельно ранил другого, после чего попытался скрыться с места преступления.

Убийство в Каменском

Убийство в Каменском

Бессарабия Информ

Злоумышленник был оперативно задержан участковыми офицерами полиции, которые в это время отрабатывали район. Они среагировали на крики о помощи и схватили убийцу на "горячем".

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Внимание! Фото и видео 18+

Убийство в Каменском

Убийство в Каменском

Событие

Убийство в Каменском

Убийство в Каменском

Событие

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в субботу, 1 февраля, в Кривом Роге автомобиль сбил пешехода с инвалидностью. Потерпевший скончался до приезда "скорой".

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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