На Днепропетровщине полковник полиции погорел на взятке. Фото

В понедельник, 27 июля, начальника Южного отделения полиции Каменского Сергея Войнова задержали с поличным во время получения взятки.

Полковник полиции потребовал от предпринимателя пять тысяч гривен взятки за возвращение экскаватора и микроавтобуса. Спецтехника была изъята в рамках уголовного производства, начатого по ст. 239 Уголовного кодекса Украины – загрязнение или порча земель, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Также Войнов хотел ежемесячно получать половину прибыли предпринимателя за невмешательство в его деятельность. О неправомерных действиях начальника полиции потерпевший сообщил в Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности НПУ.

На Днепропетровщине полковник полиции погорел на взятке ГУ НП в Днепропетровской области

Сотрудники Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности НПУ задокументировали факт получения части неправомерной выгоды начальником отделения полиции. Ему уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. За коррупционные сделки задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция Днепропетровщины спустя трое суток поймала сбежавшего после ДТП маршрутчика.