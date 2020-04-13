На Днепропетровщине полиция проверяет минирование здания СБУ

Алина Рашевская Происшествия 16:01, 13.04.2020 Обновлено: 16:15, 13.04.2020

В понедельник, 14 апреля, в полицию города Каменское Днепропетровской области неизвестный сообщил о минировании отделения СБУ на улице Галины Романовой.

На место прибыли взрывотехники и правохранители. В целях безопасности улицу частично перекрыли, сообщает "5692.com.ua".

Как сообщила OBOZREVATEL старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко, по состоянию на 15:30 проверка на наличие взрывоопасных предметов продолжается. Пока ничего подозрительного не обнаружено.

На Днепропетровщине полиция проверяет минирование здания СБУ
Facebook/ "Типичный Днепродзержинск (Каменское)"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неизвестные заявили о заминировании корпуса Александровской клинической больницы Киева. В ней находятся больные коронавирусом COVID-19.

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