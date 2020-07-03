На Днепропетровщине полицейского сбили насмерть на глазах у семьи. Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

В пятницу, 3 июля, неподалеку от села Голубовка Днепропетровской области автомобиль ГАЗель насмерть сбил 35-летнего инспектора полиции из Харьковской области.

Возвращаясь с отдыха вместе с семьей, полицейский остановил ВАЗ на обочине, чтобы заменить проколотое колесо. В момент, когда он вышел из салона, в авто на полной скорости влетела грузовая ГАЗель, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

От полученных в результате столкновения травм мужчина погиб на месте аварии. Никто из членов его семьи не пострадал.

На Днепропетровщине полицейского сбили насмерть на глазах у семьи Фото с сайта "Днепр оперативный"

По предварительной информации, водитель ГАЗели был в нетрезвом состоянии. В ближайшее время он будет задержан. На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

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