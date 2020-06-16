На Днепропетровщине полицейский попался на крупной взятке. Фото задержания

В городе Никополь Днепропетровской области 16 июня следователи Государственного бюро расследований задержали начальника сектора криминальной полиции за получение взятки от подозреваемого.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил от фигуранта уголовного производства пять тысяч долларов США, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Деньги, изъятые при задержании dbr.gov.ua

За взятку сотрудник полиции обещал повлиять на уполномоченных должностных лиц, чтобы они переквалифицировали преступление без реального срока лишения свободы.

ГБР задержали полицейского dbr.gov.ua

Однако не успел. Его задержали сразу после получения денег. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за подозреваемого в попытке дать взятку 5 млн долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины экс-директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу внесли залог.