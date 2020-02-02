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2 февраля • обновлено в 15:48
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/ Происшествия

На Днепропетровщине полицейский наколол собаку на вилы и бросил в костер

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Государственное бюро расследований направило в суд обвинение в отношении сотрудника Криворожского отдела полиции в Днепропетровской области.

Правоохранитель обвиняется в жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следствием установлено, что 2 марта 2019 года к полицейскому и его сыну на расстояние около двух метров подошел бездомный собака и начала лаять. Полицейский, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами.

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Полицейский бросил собаку в костер

Полицейский бросил собаку в костер

ТСН

После этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу. Догнал пса и воткнул в его вилы, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животного спасли очевидцы происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре произошел пожар в больнице ветеринарной медицины на улице Космической. В результате происшествия погибли около сотни животных.

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Место
Украина Днепр
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Когда не понял что такое Хот Дог)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
спасли собачку это хорошо будет чем за квартиру расчитатся
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