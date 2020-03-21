На Днепропетровщине полицейские за взятки выдавали разрешение на оружие: их задержали

В Днепропетровской области задержали двоих правоохранителей, которые выдавали разрешения на травматическое оружие.

Задержанные предлагали воспользоваться "специальной процедурой" и получить разрешение. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Правоохранители предлагали людям, которые желали получить разрешение на ношение и хранение спецсредства для стрельбы резиновыми пулями, но не имели на это права, воспользоваться "специальной процедурой".

Граждане получали разрешения без сдачи зачетов, изучения материальной части устройств, правил применения и мер безопасности обращения с оружием, а также без прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

Взятка для полицейских за такие разрешения колебалась от 350 до 700 долларов. После их задержания "на горячем" состоялось более 10 обысков в служебных кабинетах других полицейских, в том числе их руководства.

Сотрудники ГБР задержали двоих правоохранителей Пресс-служба ГБР

Сотрудники ГБР задержали двоих правоохранителей Пресс-служба ГБР

В ходе обысков изъяты документы по получению разрешений, около 100 000 гривен, а также оружие, происхождение которого выясняется.

Правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ране OBOZREVATEL писал, что полицейские взяли под контроль въезд и выезд всех видов транспорта на главных магистралях Днепропетровской области из-за короновируса.

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