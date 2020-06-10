На Днепропетровщине поймали опасного преступника: подробности

В городе Каменское Днепропетровской области полиция задержала 36-летнего мужчину, который в ходе конфликта убил своего оппонента ножом.

Инцидент произошел 8 июня возле продуктового магазина. На место вызвали полицию, однако к приезду правоохранителей злоумышленник успел скрыться, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Свидетели происшествия предоставили детальное описание преступника. По его приметам были ориентированы другие подразделения полиции и общественность.

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В поисках убийцы был также задействован кинолог со служебной собакой. Полицейский пес привел полицейских к кладбищу. В этот момент правоохранители получили оперативную информацию, что в этом районе во дворе одного из домов прячется мужчина, по приметам похожий на разыскиваемого. Благодаря слаженным действиям полицейских, прокуратуры и общественности, преступника вскоре удалось задержать.

Убийцей оказался 36-летний неоднократно судимый житель Днепра. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Сейчас решается вопрос избрания ему меры пресечения.

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