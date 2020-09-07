На Днепропетровщине подросток спрыгнул с поезда в реку и чудом выжил. Видео

Алина Рашевская Происшествия 16:57, 7.09.2020 Обновлено: 17:48, 7.09.2020

В селе Алексеевка Днепропетровской области 6 сентября 16-летний парень прыгнул с товарного поезда в реку, когда состав ехал по железнодорожному мосту.

Во время прыжка он едва не врезался в балку, которая держит конструкцию моста. Видео инцидента опубликовали на сайте общественной организации "Прихист".

Позже школьник поделился трюком, едва не стоившим ему жизни, на своей странице в социальной сети. Местные жители говорят, что ранее парень неоднократно устраивал опасные развлечения, однако оставался безнаказанным.

На Днепропетровщине подросток спрыгнул с поезда в реку и чудом выжил.
Прихист

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине сын убил ножом родную мать.

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Днепр Происшествия

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