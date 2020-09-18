На Днепропетровщине подросток с камнями и палками набросился на бездомного. Видео

В среду, 16 сентября, в городе Покров Днепропетровской области подросток напал на человека без определенного места жительства.

Несовершеннолетний бросал в мужчину камни, а после схватил бревно и погнался с ним за бездомным. Об этом сообщили в Facebook-группе "OrdzhoCity". Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Догнав мужчину, парень ударил его палкой по спине. Гражданин начал кричать и ругаться на нападавшего, после чего тот убежал. Происходившее сняла на видео одна из местных жительниц.

"Напишу сразу, видео снимала девочка. Услышала крик, выглянула, а там...Подросток глумится над бездомным, кидает в него камни и бьет деда бревном", – рассказала о произошедшем очевидица.

Жителей Покрова возмутил этот инцидент. Многие из них упомянули в комментариях о том, что дети сейчас часто ведут себя неуважительно по отношению к старшим.

"Раньше, когда были мы детьми, только любой взрослый человек сделает нам замечания, мы боялись чтоб родителям нашим не пожаловались. А сейчас ты этим умным детям слово, они тебе 10", – написала местная жительница.

Отметили комментаторы и жестокость напавшего на бездомного подростка.

"Жуть...что вообще в голове...сколько жестокости", – прокомментировала ситуацию горожанка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в центре Днепра мужчина вонзил в себя нож на глазах у толпы. Инцидент произошел возле здания ДнепрОГА.