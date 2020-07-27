В Днепропетровской области разыскивают пропавшего без вести Николая Грицая.

Парень ушел из дома в неизвестном направлении 26 июля. В этот день ему исполнилось 17 лет, сообщает "Днепр оперативный".

Родные и друзья начали поиски Николая еще в день его исчезновения. Сегодня водолазы из Днепра дополнительно обследуют водоемы.

На Днепропетровщине подросток пропал в свой день рождения Фото: "Днепр оперативный"

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Николая, сообщайте по телефону: (066)333-78-48.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция Днепропетровщины спустя трое суток поймала сбежавшего после ДТП маршрутчика.