На Днепропетровщине подросток пропал в свой день рождения. Фото

Алина Рашевская Происшествия 12:50, 27.07.2020

В Днепропетровской области разыскивают пропавшего без вести Николая Грицая.

Парень ушел из дома в неизвестном направлении 26 июля. В этот день ему исполнилось 17 лет, сообщает "Днепр оперативный".

Родные и друзья начали поиски Николая еще в день его исчезновения. Сегодня водолазы из Днепра дополнительно обследуют водоемы.

На Днепропетровщине подросток пропал в свой день рождения
Фото: "Днепр оперативный"

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Николая, сообщайте по телефону: (066)333-78-48.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция Днепропетровщины спустя трое суток поймала сбежавшего после ДТП маршрутчика.

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Днепр Происшествия

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