На Днепропетровщине подросток пропал в свой день рождения. Фото
На Днепропетровщине подросток пропал в свой день рождения. Коллаж
В Днепропетровской области разыскивают пропавшего без вести Николая Грицая.
Парень ушел из дома в неизвестном направлении 26 июля. В этот день ему исполнилось 17 лет, сообщает "Днепр оперативный".
Родные и друзья начали поиски Николая еще в день его исчезновения. Сегодня водолазы из Днепра дополнительно обследуют водоемы.
На Днепропетровщине подросток пропал в свой день рождения Фото: "Днепр оперативный"
Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Николая, сообщайте по телефону: (066)333-78-48.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция Днепропетровщины спустя трое суток поймала сбежавшего после ДТП маршрутчика.
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