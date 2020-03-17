На Днепропетровщине подросток погиб под завалами недостроя. Фото и видео

В селе Варваровка Днепропетровской области 16 марта на территории недостроенного дома рухнуло перекрытие между этажами.

Под завалами оказались 13-летний мальчик и 28-летний мужчина. Для подростка полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Второго потерпевшего освобождали с помощью двух телескопических погрузчиков. С предварительным диагнозом "синдром длительного сжатия левой ноги, травматическая ампутация нижней конечности" его госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы № 4 города Павлограда.

На Днепропетровщине подросток погиб под завалами недостроя ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине подросток погиб под завалами недостроя ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине подросток погиб под завалами недостроя ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине подросток погиб под завалами недостроя ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Павлограде из салона автобуса вышвырнули 13-летнюю девочку. У пассажирки не сработала электронная карточка льготника, которая предоставлена ей как ребенку из многодетной семьи. Водитель отказал ей в перевозке, потребовав немедленно покинуть транспортное средство.

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