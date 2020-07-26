На Днепропетровщине пешеход погиб под колесами грузовика. Фото и видео 18+
В Павлограде пешеход погиб под колесами грузовика. Коллаж
В воскресенье, 26 июля, в городе Павлоград Днепропетровской области грузовой автомобиль переехал человека.
Полученные травмы оказались для пешехода несовместимыми с жизнью. Он моментально скончался на месте аварии, сообщает "Павлоград.dp.ua". Внимание! Фото и видео 18+
В Павлограде пешеход погиб под колесами грузовика Фото: "Павлоград.dp.ua"
В Павлограде пешеход погиб под колесами грузовика Фото: "Павлоград.dp.ua"
Смертельная авария произошла около 11:00 на улице Днепровская. Предварительно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
Изувеченное тело, которое застряло под бензобаком, пришлось доставать спасателям. Пол и возраст погибшего человека пока не известны.
В Павлограде пешеход погиб под колесами грузовика Фото: "Павлоград.dp.ua"
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