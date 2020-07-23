На Днепропетровщине перевернулся трактор с подростками: 16-летний парень погиб на месте. Видео 18+

На Днепропетровщине перевернулся трактор с подростками. ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В четверг, 23 июля, неподалеку от села Ивановка Днепропетровской области во время движения перевернулся трактор Т-16.

В его салоне находились подростки 13-ти и 16-ти лет. В результате аварии старший парень погиб на месте, а младший получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Внимание! Видео 18+

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в Службу спасения "101" около 12:22. Прибывшие на место чрезвычайники с помощью спецоборудования подняли трактор и достали подростков. Выжившего парня госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине авто на скорости разбилось о дерево.