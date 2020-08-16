На Днепропетровщине парню посреди улицы воткнули нож в грудь: пострадавший в реанимации

На Днепропетровщине парню посреди улицы воткнули нож в грудь. vesti.ua

В городе Павлоград Днепропетровской области 19-летний местный житель пырнул ножом своего знакомого.

Инцидент произошел около 22:50 на улице Подгорной возле супермаркета. Об этом сообщает Информатор.

Известно, что между парнями возник конфликт, который вскоре перерос в драку. В ходе перепалки 23-летний горожанин получил ножевое ранение в грудь.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №4. Ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение и пневмоторакс.

Все детали произошедшего выясняли правоохранители. На данный момент решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине квартиру с людьми взорвали гранатой.

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