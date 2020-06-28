На Днепропетровщине отдыхающие нашли снаряды на берегу реки

Игорь Кравченко Происшествия 13:02, 28.06.2020

В субботу, 27 июня, в Павлограде Днепропетровской области пиротехники уничтожили найденные устаревшие боеприпасы.

В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на берегу реки Волчья на расстоянии 100 метров от жилых домов, местным жителем обнаружена мина ММ-82 и снаряд АС-155. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Обнаруженные боеприпасы были уничтожены пиротехнической группой путем контролируемого подрыва. При дополнительном обследовании территории взрывоопасных предметов не обнаружено.

Отдыхающие нашли снаряды на берегу реки
dnipro.depo.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре группа парней пострадала из-за взрыва петарды. Инцидент произошел на ж/м Победа.

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