На Днепропетровщине отдыхающие нашли снаряды на берегу реки

В субботу, 27 июня, в Павлограде Днепропетровской области пиротехники уничтожили найденные устаревшие боеприпасы.

В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на берегу реки Волчья на расстоянии 100 метров от жилых домов, местным жителем обнаружена мина ММ-82 и снаряд АС-155. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Обнаруженные боеприпасы были уничтожены пиротехнической группой путем контролируемого подрыва. При дополнительном обследовании территории взрывоопасных предметов не обнаружено.

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