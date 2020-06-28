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На Днепропетровщине отдыхающие нашли снаряды на берегу реки

Игорь Кравченко
Происшествия
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На Днепропетровщине отдыхающие нашли снаряды на берегу реки

Отдыхающие нашли снаряды на берегу реки. dnipro.depo.ua

В субботу, 27 июня, в Павлограде Днепропетровской области пиротехники уничтожили найденные устаревшие боеприпасы.

В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на берегу реки Волчья на расстоянии 100 метров от жилых домов, местным жителем обнаружена мина ММ-82 и снаряд АС-155. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Обнаруженные боеприпасы были уничтожены пиротехнической группой путем контролируемого подрыва. При дополнительном обследовании территории взрывоопасных предметов не обнаружено.

Отдыхающие нашли снаряды на берегу реки

Отдыхающие нашли снаряды на берегу реки dnipro.depo.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре группа парней пострадала из-за взрыва петарды. Инцидент произошел на ж/м Победа.

Украина
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