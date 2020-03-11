На Днепропетровщине от отравления угарным газом погиб ребенок: фото с места ЧП

В среду, 11 марта, в городе Верховцево Днепропетровской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме.
В момент происшествия в помещении находились трое детей. Старшему ребенку спастись не удалось, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
4-летнего мальчика и годовалую девочку с отравлением угарным газом госпитализировали в Каменскую городскую больницу №7.
Пожар в Верховцево
FOR.kg
Огнем повреждены домашние вещи на площади 2 м. кв. Причина возникновения пожара пока неизвестна.
Пожар под Днепром
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар под Днепром
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Никополь загорелся одноэтажный жилой дом на улице Богомольца. Из пылающего помещения не успел выбраться мужчина. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара.
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