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4 декабря • обновлено в 18:58
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На Днепропетровщине опасная болезнь за день убила мужчину: подробности

2.4т
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Во вторник, 3 декабря, в Марганце Днепропетровской области из-за ботулизма умер 34-летний мужчина.

За сутки до смерти мужчина съел соленого карася, которого приготовил дома без предварительного потрошения и тщательной промывки. Об этом сообщили на сайте Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

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Симптомы заболевания - рвота, тошнота, нарушение зрения, общая слабость - появились у мужчины на утро 3 декабря. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу, где ему ввели противоботулиническую сыворотку. Однако спасти мужчину не удалось.

На Днепропетровщине опасная болезнь за день убила мужчину

На Днепропетровщине опасная болезнь за день убила мужчину

Первый Запорожский

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Министерстве здравоохранения Украины осуществили регистрацию ряда лекарственных средств, в том числе и против ботулизма, при отсутствии части необходимых документов.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Теги
ботулизм смерть
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