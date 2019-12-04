На Днепропетровщине опасная болезнь за день убила мужчину: подробности

Во вторник, 3 декабря, в Марганце Днепропетровской области из-за ботулизма умер 34-летний мужчина.

За сутки до смерти мужчина съел соленого карася, которого приготовил дома без предварительного потрошения и тщательной промывки. Об этом сообщили на сайте Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Симптомы заболевания - рвота, тошнота, нарушение зрения, общая слабость - появились у мужчины на утро 3 декабря. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу, где ему ввели противоботулиническую сыворотку. Однако спасти мужчину не удалось.

На Днепропетровщине опасная болезнь за день убила мужчину Первый Запорожский

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Министерстве здравоохранения Украины осуществили регистрацию ряда лекарственных средств, в том числе и против ботулизма, при отсутствии части необходимых документов.

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