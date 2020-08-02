На Днепропетровщине охотники устроили стрельбу рядом с детским пляжем. Видео

На одном из пляжей в селе Песчанка Днепропетровской области неизвестные открыли огонь по уткам.

На водоеме в это время находились отдыхающие, в том числе дети. Об этом на своей странице в Facebook сообщила очевидица произошедшего Наталия Киселева.

"Эти особи на катере приплыли к пляжу, где купаются люди, дети и начали обстрел по воде плавающих уток. Вы законы физики знаете? Куда отрикошетит этот патрон? В детей, плавающих рядом, в отдыхающих? Вокруг множество людей", – написала Киселева.

В результате обстрела никто не пострадал, однако возмущенные отдыхающие сразу же обратились в водную полицию. Понесли ли охотники какое-либо наказание – неизвестно, но, как отметили очевидцы, после приезда патрульных выстрелы больше не повторялись.

Скриншот Facebook/Наталия Киселева

Скриншот Facebook/Наталия Киселева

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