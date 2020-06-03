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3 июня • обновлено в 16:38
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На Днепропетровщине огромный рой пчел "сбежал" из пасеки: люди напуганы. Фото, видео

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В городе Каменское Днепропетровской области на дереве возле одного из многоэтажных домов появился огромный рой пчел.

Горожане предполагают, что насекомые вместе с маткой "сбежали" из пасеки одного из дачников. Новое место их обитания обеспокоило местных жителей, рассказал в комментарии OBOZREVATEL каменчанин Юрий Толстых.

Рой на дереве

Рой на дереве

facebook.com/Типичный Днепродзержинск

"Моя дочь гуляла, обратила внимание, что на дереве что-то висит. Сказала мне. Оказался рой. Пчелы не были агрессивными, но дело в том, что это было в шесть утра, может они еще в спячке были", - поделился Юрий.

Рой на дереве

Рой на дереве

facebook.com/Типичный Днепродзержинск

Мужчина рассказал о находке в социальной сети. Уже через несколько часов отозвался пасечник, который накануне "потерял" пчел. Пользователи бурно обсуждали "побег" роя и переживали за свою безопасность.

facebook.com/Типичный Днепродзержинск

facebook.com/Типичный Днепродзержинск

Скрншот

facebook.com/Типичный Днепродзержинск

facebook.com/Типичный Днепродзержинск

Скриншот

На ближайшее время их переселили в дупло дерева вдали от жилых домов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, к массовой гибели пчел в Украине в этом году привели два фактора – изменение климата и использование агрохимикатов, в которых содержатся запрещенные в стране вещества. Это опасно и для человека.

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Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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