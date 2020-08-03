На Днепропетровщине огонь охватил жилой дом: есть пострадавшие. Фото и видео

В воскресенье, 2 августа, в поселке Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом.

Происшествие случилось в 18:23 на улице Тополиной, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что огонь охватил всю площадь жилых помещений дома и перевернулся на крышу. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, техника и крыша дома. Общая площадь пожара составила 180 кв. м.

На Днепропетровщине огонь охватил жилой дом. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В результате пожара пострадала 24-летняя девушка, которую госпитализировали в Каменскую городскую больницу №8, с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

Отметим, что пожар локализован в 19:05 и ликвидирован в 20:05.

На Днепропетровщине огонь охватил жилой дом. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

На Днепропетровщине огонь охватил жилой дом. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

К тушению пожара привлечены восемь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетрвской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине произошел масштабный пожар в заброшенном здании.