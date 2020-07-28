На Днепропетровщине огнеборцы спасли лес от крупного пожара. Фото

Неподалеку от села Новокурское Днепропетровской области 27 июля вспыхнул лесной пожар.

Сообщение о возгорании на территории Широковского лесничества поступило в Службу спасения "101" около 17:20. На место происшествия сразу же направили дежурную бригаду спасателей, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К моменту прибытия пожарных огонь успел уничтожить сухую траву и подстилку леса, а также повредить хвойные и лиственные деревья. Общая площадь пожара составила 8 га. На его ликвидацию у чрезвычайников ушло около часа.

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области На Днепропетровщине огнеборцы спасли лес от крупного пожара

В тушении были задействованы 21 спасатель и пять единиц техники, а также сотрудники и специальная техника коммунального предприятия "Криворожский лесхоз".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Марганце вспыхнул масштабный лесной пожар.