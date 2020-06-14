На Днепропетровщине обнаружили еще 8 больных COVID-19: статистика

По состоянию на 14 июня в Днепропетровской области коронавирусную инфекцию диагностировали у 998 человек.

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За последние сутки в Днепропетровской области обнаружили восемь больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Коронавирусом заболели два жителя Днепра и один житель Каменского. Наличие инфекции также лабораторно подтвердили у двух жителей Павлоградского района и по одному – в Днепровском, Петриковском и Широковском.

В Днепропетровской области обнаружили 8 больных COVID-19 pravda.com.ua

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре официально зарегистрировано 457 случаев заболевания коронавирусом. 329 человек уже выздоровели.