На Днепропетровщине новорожденную малышку не спасли из-за плохих дорог

В городе Никополь Днепропетровской области недоношенной малышке не смогли оказать своевременную медицинскую помощь из-за плохого состояния дорог.

Девочка, родившаяся 31 июля в 22:23, дождалась приезда "скорой" из области лишь в обед следующего дня. Спустя сутки ребенок умер из-за нераскрытых легких, сообщили в Facebook-группе "Типичный Никополь".

Ребенок появился на свет преждевременно. На 29 неделе беременности у его матери случилось кровотечение, из-за чего врачи приняли решение сделать кесарево сечение. Малышка родилась с весом 1200 г и ростом 36 см. Несмотря на успешные роды, ночью того же дня врачи сделали неожиданный прогноз: у младенца практически нет шансов дожить до утра.

Отец ребенка предложил медикам попросить помощи у специалистов из Днепра, во сколько бы это ему ни обошлось. Врачи отказались вызывать реанимационную карету посреди ночи, так как из-за плохой дороги в темное время суток машина не выедет, но пообещали, что помощь прибудет утром около 8:00.

Реанимобиль для малышки все-таки доставили, однако на пять часов позднее обещанного и со сломанным аппаратом искусственной вентиляции легких. Ее мать подписала все необходимые документы для транспортировки ребенка в областной центр, однако сама по состоянию здоровья осталась в роддоме. Ребенка увезли в Днепр, а его родители еще несколько часов "штурмовали" телефоны городских больниц, чтобы узнать, где именно находится их дочь.

Как выяснилось, девочку госпитализировали в детскую городскую больницу №3. Утром следующего дня ее матери сообщили, что малышка умерла около 2:00. Как объяснили врачи, у ребенка так и не раскрылись легкие. Ее тело направили на вскрытие.

Несмотря на то, что родители винят в смерти дочери врачебную халатность, сама роженица во время беременности также подвергала плод опасности. Как позже выяснилось, преждевременные роды могла спровоцировать дискомфортная поездка на море. В душном салоне маршрутки женщине досталось место на заднем ряду.

На Днепропетровщине новорожденную малышку не спасли из-за плохих дорог Facebook/"Типичный Никополь"

На Днепропетровщине новорожденную малышку не спасли из-за плохих дорог Facebook/"Типичный Никополь"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре роженице выдали изувеченное тело ребенка в пакете с мусором.