На Днепропетровщине неделю разыскивают сбежавшего подростка: фото и приметы

Правоохранители просят помочь разыскать 16-летнего Артема Кухаренко, который пропал в Днепре около недели назад.
Пресс-служба полиции сообщает, что парень ушел из общежития одного из днепровских учебных заведений по ул. Верещагина и не вернулся.
Артем Кухаренко, пропал из общежития в Днепре
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Связь с подростком потеряна.
По информации полиции он может находиться в Павлограде.
Пропавший парень был одет в джинсовые шорты, футболку и кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Артема просят сообщить об этом в полицию.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего мужчину. Тело нашли в карьере на жилмассиве Красный Камень, на глубине 8 метров. Труп был покрыт песком, его обнаружил отдыхающий, когда нырял.
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