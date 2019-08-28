На Днепропетровщине неделю разыскивают сбежавшего подростка: фото и приметы

Правоохранители просят помочь разыскать 16-летнего Артема Кухаренко, который пропал в Днепре около недели назад.

Пресс-служба полиции сообщает, что парень ушел из общежития одного из днепровских учебных заведений по ул. Верещагина и не вернулся.

Артем Кухаренко, пропал из общежития в Днепре Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Связь с подростком потеряна.

По информации полиции он может находиться в Павлограде.

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Пропавший парень был одет в джинсовые шорты, футболку и кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Артема просят сообщить об этом в полицию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре нашли мертвым пропавшего мужчину. Тело нашли в карьере на жилмассиве Красный Камень, на глубине 8 метров. Труп был покрыт песком, его обнаружил отдыхающий, когда нырял.

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