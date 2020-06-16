На Днепропетровщине нашли плантацию конопли на 2 млн грн

В Павлограде продолжается полицейская отработка города. Правоохранители, проверяя полученную информацию, нашли огромное поле с марихуаной.

Наркосодержащие растения росли на поляне в сорняках между улицами Котовского и Попова, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Плантация" марихуаны

Правоохранители вырвали, упаковали в мешки и отправили на экспертизу более 15 тысяч растений. По ценам "черного рынка" такое количество марихуаны стоит около 2 миллионов гривен.

Мешки с марихуаной

В полиции начали уголовное производство. Если вина владельца "плантации" будет доказана, ему грозить наказание от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Павлоград Днепропетровской области в отделе полиции назначено временное руководство и проводится служебная проверка.