На Днепропетровщине накрыли крупного наркоторговца

Происшествия 12:40, 28.05.2020

В квартире жителя Новомосковска правоохранители нашли наркотики и психотропные вещества на сумму один миллион гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Мужчина незаконно приобретал наркотические средства и психотропные вещества для распространения в интернете.

Изъятые наркотические вещества
dnipr.gp.gov.ua

При обыске в его квартире были найдены и изъяты расфасованные в четыре тысячи пакетов наркотики и психотропы, общей массой больше трех килограмм, стоимостью один миллион гривен.

Изъятые наркотические вещества
dnipr.gp.gov.ua

Правоохранители обнаружили мобильные телефоны, электронные весы, банковские карты и информацию об отправленных почтой посылках с наркотиками. Одна из таких посылок, не успела добраться до заказчика.

Изъятые наркотические вещества
dnipr.gp.gov.ua

Новомосковская прокуратура открыла уголовное производство относительно гражданина за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Изъятые наркотические вещества
dnipr.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у тренера молодежной сборной России и заслуженного тренера РФ по смешанным единоборствам Владимира Осия, который был задержан по подозрению в убийстве, нашли 1,8 кг кокаина.

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