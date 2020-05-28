На Днепропетровщине накрыли крупного наркоторговца

В квартире жителя Новомосковска правоохранители нашли наркотики и психотропные вещества на сумму один миллион гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Мужчина незаконно приобретал наркотические средства и психотропные вещества для распространения в интернете.
Изъятые наркотические вещества
dnipr.gp.gov.ua
При обыске в его квартире были найдены и изъяты расфасованные в четыре тысячи пакетов наркотики и психотропы, общей массой больше трех килограмм, стоимостью один миллион гривен.
Изъятые наркотические вещества
dnipr.gp.gov.ua
Правоохранители обнаружили мобильные телефоны, электронные весы, банковские карты и информацию об отправленных почтой посылках с наркотиками. Одна из таких посылок, не успела добраться до заказчика.
Изъятые наркотические вещества
dnipr.gp.gov.ua
Новомосковская прокуратура открыла уголовное производство относительно гражданина за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.
Изъятые наркотические вещества
dnipr.gp.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у тренера молодежной сборной России и заслуженного тренера РФ по смешанным единоборствам Владимира Осия, который был задержан по подозрению в убийстве, нашли 1,8 кг кокаина.
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