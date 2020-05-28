Главная Новости
28 мая • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

На Днепропетровщине накрыли крупного наркоторговца

933
Читать материал на украинском

В квартире жителя Новомосковска правоохранители нашли наркотики и психотропные вещества на сумму один миллион гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Мужчина незаконно приобретал наркотические средства и психотропные вещества для распространения в интернете.

Изъятые наркотические вещества

Изъятые наркотические вещества

dnipr.gp.gov.ua

При обыске в его квартире были найдены и изъяты расфасованные в четыре тысячи пакетов наркотики и психотропы, общей массой больше трех килограмм, стоимостью один миллион гривен.

Изъятые наркотические вещества

Изъятые наркотические вещества

dnipr.gp.gov.ua

Правоохранители обнаружили мобильные телефоны, электронные весы, банковские карты и информацию об отправленных почтой посылках с наркотиками. Одна из таких посылок, не успела добраться до заказчика.

Изъятые наркотические вещества

Изъятые наркотические вещества

dnipr.gp.gov.ua

Новомосковская прокуратура открыла уголовное производство относительно гражданина за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Изъятые наркотические вещества

Изъятые наркотические вещества

dnipr.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у тренера молодежной сборной России и заслуженного тренера РФ по смешанным единоборствам Владимира Осия, который был задержан по подозрению в убийстве, нашли 1,8 кг кокаина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги