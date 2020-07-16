На Днепропетровщине на железнодорожном мосту погиб подросток

В городе Павлоград Днепропетровской области 15-летний парень умер от удара током.

Трагедия случилась на железнодорожном мосту через реку Волчья в районе Химического завода. Об этом сообщает "Павлоград.dp.ua".

Подросток вместе с друзьями гулял по мосту, когда его ударило током. На место происшествия прибыли медики, они пытались реанимировать парня. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Информацию о смерти подростка подтвердили в Павлоградском отделе полиции. По данному факту открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с пометкой о том, что это был несчастный случай.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине подросток сорвался с недостроя.