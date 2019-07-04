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На Днепропетровщине на взятке в $11 тыс. поймали чиновников Госгеокадастра

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На Днепропетровщине чиновников Госгеокадастра поймали во время получения взятки в размере 11 тысяч долларов.

Начальника отдела Госгеокадастра, его заместителя и сотрудника полиция поймала на взятке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

На Днепропетровщине чиновники требовали взятку

На Днепропетровщине чиновники требовали взятку

Перший Запорiзький

Чиновники требовали у местного жителя 11 тысяч долларов через посредника - сотрудника одного из отделов "Центра государственного земельного кадастра".

За такую сумму они обещали присвоить кадастровые номера четырем земельным участкам в селе Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области.

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Сотрудников Госгеокадастра задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области за вымогательство взятки в более 400 тысяч долларов задержали сотрудников Государственной службы геологии и недр Украины.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
взяткаДнепрчиновникиГенеральная прокуратура УкраиныНациональная полиция Украины
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