На Днепропетровщине на взятке в $11 тыс. поймали чиновников Госгеокадастра

На Днепропетровщине чиновников Госгеокадастра поймали во время получения взятки в размере 11 тысяч долларов.

Начальника отдела Госгеокадастра, его заместителя и сотрудника полиция поймала на взятке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

На Днепропетровщине чиновники требовали взятку Перший Запорiзький

Чиновники требовали у местного жителя 11 тысяч долларов через посредника - сотрудника одного из отделов "Центра государственного земельного кадастра".

За такую сумму они обещали присвоить кадастровые номера четырем земельным участкам в селе Орловщина Новомосковского района Днепропетровской области.

Сотрудников Госгеокадастра задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области за вымогательство взятки в более 400 тысяч долларов задержали сотрудников Государственной службы геологии и недр Украины.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!