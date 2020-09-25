На Днепропетровщине прокурор погорел на взятке

София Ковнир Происшествия 07:00, 25.09.2020

В Днепропетровской области 24 сентября Государственное бюро расследований поймало "на горячем" одного из прокуроров Томаковского отдела Никопольской местной прокуратуры.

Прокурора задержали во время получения взятки, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, мужчина требовал и получил 25 тысяч гривен за отмену постановления следственной полиции о закрытии уголовного производства, зарегистрированного по заявлению заявителя, активизацию досудебного расследования и дальнейшего привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Отметим, что прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК. На данный момент по месту его работы и проживания продолжаются обыски.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что спустя три недели подземных протестов горняков "Кривбассжелезрудкома" руководство предприятия приняло решение о закрытии всех шахт на длительный простой.

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Днепр Происшествия

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