На Днепропетровщине на мусорной свалке нашли обгоревший труп

В городе Никополь Днепропетровской области 27 апреля произошел масштабный пожар на мусорной свалке.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили труп человека. Он успел сильно обгореть, поэтому ни личность, ни даже пол пока установить не удалось, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 2:04. С огнем боролись пятеро чрезвычайников и одна единица пожарно-спасательной техники.

Пожар под Днепром Новости Приднестровья

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