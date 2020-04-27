Главная Новости
27 апреля • обновлено в 12:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская
Все статьи автора

На Днепропетровщине на мусорной свалке нашли обгоревший труп

424
Читать материал на украинском

В городе Никополь Днепропетровской области 27 апреля произошел масштабный пожар на мусорной свалке.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили труп человека. Он успел сильно обгореть, поэтому ни личность, ни даже пол пока установить не удалось, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" около 2:04. С огнем боролись пятеро чрезвычайников и одна единица пожарно-спасательной техники.

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

Новости Приднестровья

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Желтых Водах Днепропетровской области на пожаре в квартире заживо сгорел мужчина. Огонь вспыхнул около часа ночи на верхнем этаже трехэтажного жилого дома

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу: Степанов назвал сроки.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги