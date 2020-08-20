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На Днепропетровщине на крупной взятке задержали двух чиновников

София Ковнир
София Ковнир
Происшествия
1,4 т.
На Днепропетровщине на крупной взятке задержали двух чиновников

На Днепропетровщине на крупной взятке задержали двух чиновников. LexInform

В Днепропетровской области 19 августа поймали на взятке руководителей двух учреждений. Их задержали во время получения ими первых "траншей".

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области, заместитель начальника одного из управлений защитных массивов днепровских водохранилищ требовал 100 тысяч гривен, а начальник межрайонного управления водного хозяйства – 3 тысячи долларов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, заместитель управления также является депутатом районного совета. Он требовал от предпринимателя 100 тысяч гривен и за эту сумму обещал беспрепятственно передать в аренду складские помещения, находящиеся на балансе учреждения.

На Днепропетровщине на крупной взятке задержали двух чиновников. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

На Днепропетровщине на крупной взятке задержали двух чиновников. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

Кроме того, начальник межрайонного управления водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов Украины требовал 3 тысячи долларов за постановку на учет гражданина в качестве плательщика-пользователя природными ресурсами.

Отметим, что денежные средства полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовных производств.

На Днепропетровщине на взятке поймали двух чиновников. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

На Днепропетровщине на взятке поймали двух чиновников. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

Сейчас оба должностных лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теперь злоумышленникам предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на Вокзальной площади погиб рабочий. Строитель проводил работы по реконструкции магазина.

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