На Днепропетровщине на крупной взятке задержали двух чиновников. LexInform

В Днепропетровской области 19 августа поймали на взятке руководителей двух учреждений. Их задержали во время получения ими первых "траншей".

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области, заместитель начальника одного из управлений защитных массивов днепровских водохранилищ требовал 100 тысяч гривен, а начальник межрайонного управления водного хозяйства – 3 тысячи долларов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, заместитель управления также является депутатом районного совета. Он требовал от предпринимателя 100 тысяч гривен и за эту сумму обещал беспрепятственно передать в аренду складские помещения, находящиеся на балансе учреждения.

На Днепропетровщине на крупной взятке задержали двух чиновников. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

Кроме того, начальник межрайонного управления водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов Украины требовал 3 тысячи долларов за постановку на учет гражданина в качестве плательщика-пользователя природными ресурсами.

Отметим, что денежные средства полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовных производств.

На Днепропетровщине на взятке поймали двух чиновников. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

Сейчас оба должностных лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теперь злоумышленникам предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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