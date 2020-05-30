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30 мая • обновлено в 09:49
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине на ходу сгорел пассажирский автобус. Фото

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В пятницу, 29 мая, в селе Бажаны Петропавловского района Днепропетровской области огонь уничтожил рейсовый автобус.

Во время движения водитель автобуса "Богдан", который осуществлял рейс из Павлограда в Першотравенск, почувствовал запах и увидел дым в салоне. Об этом на своей странице в Facebook сообщили начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач (чтобы посмотреть фото, досролльте до конца страницы).

Во время возгорания в автобусе находилось восемь человек, все они вышли самостоятельно. По словам водителя, после того, как он открыл капот автобуса, началось горение в моторном отсеке.

Собственноручно потушить огонь мужчине не удалось, поэтому он позвонил в Службу спасения. По прибытию на место происшествия пожарных, огонь уже охватил весь автобус.

Пассажирский автобус сгорел дотла

Пассажирский автобус сгорел дотла

Facebook/Андрей Кульбач

Пассажирский автобус сгорел дотла

Пассажирский автобус сгорел дотла

Facebook/Андрей Кульбач

Пассажирский автобус сгорел дотла

Пассажирский автобус сгорел дотла

Facebook/Андрей Кульбач

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мощный пожар уничтожил трамвай. Спасатели не смогли оперативно приступить к тушению пожара, так как линия передвижения электротранспорта была под напряжением.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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