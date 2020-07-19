На Днепропетровщине мужчина заманил и изнасиловал 13-летнего мальчика

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина.

Информация в полицию поступила 18 июля около 22:00, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Как рассказал правоохранительным органам ребенок, он познакомился с мужчиной в социальной сети в свой День рождения. Подозреваемый предложил мальчику встретиться, чтобы отметить праздник. При встрече мужчина заманил ребенка в автомобиль и увез в поселок городского типа Петриковка. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.

Полицейские оперативно установили и задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в содеянном. По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование малолетнего. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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