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23 мая • обновлено в 15:21
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине мужчина выпрыгнул из окна на 7 этаже. Фото

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В пятницу, 22 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области из окна на седьмом этаже многоэтажки по улице Владимира Великого выпрыгнул 81-летний мужчина.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. По предварительной информации, он совершил самоубийство, сообщает "Первый Городской".

По словам местных жителей, недавно умерла супруга покойного, поэтому он проживал один. Мужчина имел серьезные проблемы со здоровьем и ранее высказывал намерения совершить суицид.

Мужчина совершил самоубийство

Мужчина совершил самоубийство

Первый Городской

На месте происшествия работали полицейские, которые устанавливают все подробности случившегося.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре женщина покончила с собой прыжком с высотки. Женщина разбилась при падении из окна многоэтажки.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Кривой Рог
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