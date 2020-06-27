На Днепропетровщине мужчина во дворе дома вырастил 600 кустов конопли. Фото
В пятницу, 26 июня, в Петриковском районе Днепропетровской области во время операции "Мак" полицейские уничтожили более 600 насаждений конопли.
Также в домовладении 38-летнего мужчины обнаружили около килограмма каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Работники группы реагирования патрульной полиции во дворе дома местного жителя ликвидировали 616 кустов конопли. Все вещества направлены на экспертизу.
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление наркотических средств, и ч. 1 ст. 310 – выращивание снотворного мака или конопли.
На данный момент продолжается досудебное расследование.
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