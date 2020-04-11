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11 апреля • обновлено в 14:38
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине мужчина упал в 10 метровый колодец. Фото

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В субботу, 11 апреля, в поселке Межевая Днепропетровской области на территории частного дома по улице Покровская 77-летний мужчина упал в колодец.

По прибытию к месту происшествия, спасатели обнаружили мужчину в колодце на глубине около 10 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Чтобы спасти пострадавшего, один из спасателей спустился вниз и обвязал его спасательной веревкой, после чего его подняли на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Мужчина упал в 10 метровый колодец

Мужчина упал в 10 метровый колодец

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Мужчина упал в 10 метровый колодец

Мужчина упал в 10 метровый колодец

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре чрезвычайники спасли котика с шестиметрового колодца. С помощью спасательной веревки один из мужчин спустился на дно колодца и достал кота на поверхность.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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