На Днепропетровщине мужчина уехал на дачу и бесследно исчез

Алина Рашевская Происшествия 15:45, 25.06.2020

На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 41-летнего Александра Земцова.

Житель Днепра уехал на дачу в поселок Ясный 29 мая, после чего близкие потеряли с ним какую-либо связь. Об этом стало известно в Facebook-сообществе "Поиск пропавших детей".

Приметы: рост примерно 170 см, смуглый.

Был одет: синие джинсы, черные кроссовки, темная футболка.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Александра, сообщайте по номерам: "102" (полиция), или 732-07-00, (098) 172-11-84.

Скриншот
Facebook/"Поиск пропавших детей"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском разыскивают 43-летнего Владимира Степкина.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

На параде в России засветился экс-замкомандующего ВМС ВСУ с украинскими орденами

Украинцы бурно отреагировали на слова Третьяковой о детях: "Падать больше некуда"

"Население", открой глаза и помни, кому обязано мирной жизнью

Третьякова отреагировала на скандал с детьми "низкого качества": украинцы дали оценку

Депутат-педофил прятался в Киеве под именем умершего в РФ брата: детали скандального дела