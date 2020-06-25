На Днепропетровщине мужчина уехал на дачу и бесследно исчез

На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 41-летнего Александра Земцова.

Житель Днепра уехал на дачу в поселок Ясный 29 мая, после чего близкие потеряли с ним какую-либо связь. Об этом стало известно в Facebook-сообществе "Поиск пропавших детей".

Приметы: рост примерно 170 см, смуглый.

Был одет: синие джинсы, черные кроссовки, темная футболка.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Александра, сообщайте по номерам: "102" (полиция), или 732-07-00, (098) 172-11-84.

Скриншот Facebook/"Поиск пропавших детей"

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