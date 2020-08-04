На Днепропетровщине мужчина убил отчима ножом: преступника задержали

В городе Каменское Днепропетровской области местный житель пырнул ножом своего 48-летнего отчима.

Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью – мужчина скончался моментально. Преступление произошло 1 августа в частном доме потерпевшего, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В тот же день злоумышленника задержала полиция. 2 августа ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент продолжается досудебное расследование.

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