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3 апреля • обновлено в 16:50
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине мужчина трагически погиб на заводе: подробности

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В пятницу, 3 апреля, в конвертерном цехе Днепровского металлургического комбината в Каменском произошел несчастный случай, в результате которого сотрудник завода получил несовместимые с жизнью травмы.

Погибшему было 33 года. По факту случившегося проводится расследование, сообщили в пресс-центре предприятия.

На Днепропетровщине мужчина трагически погиб на заводе

На Днепропетровщине мужчина трагически погиб на заводе

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Как сообщает "Событие" со ссылкой на старшего инспектора сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елену Тимченко, по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском подросток погиб при падении с 14-го этажа.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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