На Днепропетровщине мужчина сгорел во время пожара в доме соседа

В субботу, 23 мая, в 22:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в села Черненково Покровского района.

По прибытию спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Огонь повредил стены, крышу дома и вещи домашнего обихода на площади 35 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать менее чем за полчаса.

Во время ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения, который был соседом владельца дома.

Мужчина сгорел во время пожара в доме соседа Смоленск - новости

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине во время ночного пожара в квартире погиб мужчина. Бездыханное тело мужчины обнаружили спасатели.

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