Пожар произошел в жилом доме в селе Голубовка Днепропетровской области. В результате возгорания погиб владелец квартиры.

Сегодня, 1-го июля, около шести утра в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на втором этаже жилого дома в селе Голубовка Новомосковского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Пожар в квартире ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Известно, что возгорание произошло в одной из комнат. Точная причина возникновения пожара на данный момент не установлена.

К ликвидации пожара были привлечены восемь спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники. С огнем боролись на протяжении часа. Находящегося внутри во время происшествия 45-летнего владельца квартиры спасти не удалось.

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