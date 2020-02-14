На Днепропетровщине мужчина погиб в ледяной ловушке

В селе Егоровка Днепропетровской области 13 февраля из реки Янчур достали труп мужчины.

Предварительно, горожанин провалился под тонкий лед во время рыбалки. Его нашли на расстоянии семи метров от берега, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" от местной жительницы около 19:17. По адресу сразу же направили дежурную бригаду спасателей.

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По прибытии на место спасатели обнаружили на берегу брошенный автомобиль "ВАЗ-2109", а посреди реки – рыболовные снасти и проломанный лед.

С помощью резиновой лодки сотрудники ГСЧС добрались до места, где видно было тело мужчины, пробили лунку и с помощью веревки достали погибшего.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Никополь Днепропетровской области 13 февраля грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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